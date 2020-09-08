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В Бурятии нашли потерявшихся туристов из Москвы

В Бурятии нашли потерявшихся туристов из Москвы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
У москвичей в труднодоступной местности сломался катамаран

7 сентября в Окинском районе Бурятии были благополучно найдены двое туристов из Москвы, с которыми ранее пропала связь.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 сентября к бурятским спасателям обратилась жительница Москвы. На реке Китой в Окинском районе в труднодоступной местности отправились на водный маршрут её муж с напарником. Мужчины не выходили на связь.

По информации туристов, которые были с ними и вышли 4 сентября с маршрута, у пропавших сломался катамаран, но они не стали их ждать в условленной точке. Пропавшие, вероятно, шли пешком – это всё, что было известно. У них не было ни средств связи, не было известно, есть ли у них еда и как состояние здоровья.

Утром 7 сентября в район вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с двумя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на борту.

- Воздушным судном проводились поиски по примерному маршруту - вниз по течению реки Китой. Спасатели нашли потерявшихся мужчины в удовлетворительном состоянии и доставили в Иркутск, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Туристическая группа перед выходом на маршрут не проходила регистрацию в МЧС России, поэтому спасатели не знали их точного местонахождения.

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