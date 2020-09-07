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В Бурятии лодку рыбака в шторм носило по Байкалу

В Бурятии лодку рыбака в шторм носило по Байкалу
Происшествия, 
Волны достигали высоты 2,5 метров

5 сентября поздним вечером в беду на Байкале попал рыбак из села Выдрино Кабанского района Бурятии. Он вышел в озеро на лодке без мотора и попал в сильный шторм. Его лодку ветром унесло в открытый Байкал, самостоятельно причалить к берегу мужчина не мог.

Мужчина дозвонился до спасателей около 23 часов. Из посёлка Никола вышли шесть спасателей на пожарно-спасательном катере «Василий Ильяшенко».

- Поиск осложнялся тёмным временем суток, сильным ветром и волной до 2,5 метров. Связь с мужчиной поддерживалась по сотовому телефону. Он держал лодку по волне и ждал помощи. Нам удалось выйти прямо на него, к тому моменту лодка находилась в шести км от берега», - рассказал спасатель 1 класса Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Бирюков.

Мужчину и лодку подняли на борт спасательного судна. Около четырёх утра его доставили на базу спасателей.


По информации ГУ МЧС по Бурятии


Байкал спасательная операция шторм
 
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