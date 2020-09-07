В Иркутске восьмилетний ребёнок выпал из багажника автомобиля

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Отец ребёнка сидел в салоне, но не успел прийти на помощь



В субботу вечером в Иркутске на улице Чкалова восьмилетний ребёнок выпал из багажника автомобиля. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Предварительно установлено, что мальчик во время поездки перебрался в заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент дверь багажного отделения открылась, и ребёнок выпал прямо на проезжую часть. Также в автомобиле находился 44-летний водитель и 41-летний отец пострадавшего ребёнка.



Справка:



Перевозка детей младше семи лет должна осуществляться только в автокресле.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



