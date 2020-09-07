Отец ребёнка сидел в салоне, но не успел прийти на помощь
В субботу вечером в Иркутске на улице Чкалова восьмилетний ребёнок выпал из багажника автомобиля. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Предварительно установлено, что мальчик во время поездки перебрался в заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент дверь багажного отделения открылась, и ребёнок выпал прямо на проезжую часть. Также в автомобиле находился 44-летний водитель и 41-летний отец пострадавшего ребёнка.
Справка:
Перевозка детей младше семи лет должна осуществляться только в автокресле.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
В Иркутске восьмилетний ребёнок выпал из багажника автомобиля
Происшествия, Фото:
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