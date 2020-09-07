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В Улан-Удэ инцест брата и сестры привёл к убийству

В Улан-Удэ инцест брата и сестры привёл к убийству
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло из-за ревности

38-летняя улан-удэнка предстанет перед судом за убийство своего двоюродного брата, с которым её связывал инцест. Об этом шокирующем деле рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, женщина жила Улан-Удэ вместе со своим 48-летним двоюродным братом, с которым они, несмотря на родство, сблизились и фактически сожительствовали.

Незадолго до происшествия женщина заметила в телефоне у брата переписку с другой девушкой. Начали вспыхивать ссоры на почве ревности.

22 октября 2019 года парочка весь день распивала спиртные напитки. Под вечер женщина вновь увидела в телефоне у мужчины переписку и звонки посторонней девушке. Снова произошла ссора, переросшая после взаимных оскорблений в потасовку. Пьяная женщина схватила кухонный нож и ударила им в грудь сожителя. Мужчина скончался на месте. 

После задержания женщина признала вину и в ходе допроса дала подробные показания о расправе. Однако спустя некоторое время передумала и стала уверять следователя, что сожителя якобы убил их сосед по общежитию. Мужчина, на которого указала обвиняемая, тяжело болел и вскоре скоропостижно скончался. Но, несмотря на это, следствие собрало доказательства, опровергающие версию обвиняемой и подтверждающие её вину.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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