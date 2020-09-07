Убийство произошло из-за ревности
38-летняя улан-удэнка предстанет перед судом за убийство своего двоюродного брата, с которым её связывал инцест. Об этом шокирующем деле рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, женщина жила Улан-Удэ вместе со своим 48-летним двоюродным братом, с которым они, несмотря на родство, сблизились и фактически сожительствовали.
Незадолго до происшествия женщина заметила в телефоне у брата переписку с другой девушкой. Начали вспыхивать ссоры на почве ревности.
22 октября 2019 года парочка весь день распивала спиртные напитки. Под вечер женщина вновь увидела в телефоне у мужчины переписку и звонки посторонней девушке. Снова произошла ссора, переросшая после взаимных оскорблений в потасовку. Пьяная женщина схватила кухонный нож и ударила им в грудь сожителя. Мужчина скончался на месте.
После задержания женщина признала вину и в ходе допроса дала подробные показания о расправе. Однако спустя некоторое время передумала и стала уверять следователя, что сожителя якобы убил их сосед по общежитию. Мужчина, на которого указала обвиняемая, тяжело болел и вскоре скоропостижно скончался. Но, несмотря на это, следствие собрало доказательства, опровергающие версию обвиняемой и подтверждающие её вину.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Улан-Удэ инцест брата и сестры привёл к убийству
Происшествия, Фото:
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