Мужчина применил гранату из-за конфликта в вино-водочном отделе
Вчера утром в продуктовом магазине в Железнодорожном районе Улан-Удэ мужчина взорвал шумовую гранату.
Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, у мужчины произошёл конфликт с продавцом винно-водочного отдела. После он вытащил шумовую гранату для страйкбола и привёл её в действие.
Пострадавших нет.
Задержанный 46-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка по статье «Хулиганство». Ведётся следствие.
Улан-удэнец взорвал в магазине шумовую гранату
Происшествия, Фото:
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