 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

Улан-удэнец взорвал в магазине шумовую гранату

Улан-удэнец взорвал в магазине шумовую гранату
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина применил гранату из-за конфликта в вино-водочном отделе

Вчера утром в продуктовом магазине в Железнодорожном районе Улан-Удэ мужчина взорвал шумовую гранату.

Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 

Как выяснилось, у мужчины произошёл конфликт с продавцом винно-водочного отдела. После он вытащил шумовую гранату для страйкбола и привёл её в действие.

Пострадавших нет.

Задержанный 46-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка по статье «Хулиганство». Ведётся следствие.
Росгвардия граната
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём
Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём
Происшествия, 07.09.2020
Мужчина необычным образом поехал к родственникам
В Улан-Удэ грузчик тайком продавал стройматериалы с места работы
В Улан-Удэ грузчик тайком продавал стройматериалы с места работы
Происшествия, 07.09.2020
Имущество организации он продавал мимо проезжающим водителям
В Бурятии монтёр пути сел в колонию за покупку гашишного масла
В Бурятии монтёр пути сел в колонию за покупку гашишного масла
Происшествия, 07.09.2020
Один мужчина отделался условным сроком, второй отправился в колонию
В Иркутске поймали торговца экстази
В Иркутске поймали торговца экстази
Происшествия, 07.09.2020
При виде полицейских наркодилер пытался выбросить таблетки
В лесах Бурятии потерялись шесть человек
В лесах Бурятии потерялись шесть человек
Происшествия, 07.09.2020
Пропали сборщики орехов, ягод, а также туристы из Москвы
Пьяный житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы покатать детей
Пьяный житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы покатать детей
Происшествия, 07.09.2020
Женщина, возвращаясь домой, увидела мимо проезжающий свой автомобиль
В Улан-Удэ «Тойота Камри» врезалась в «Короллу»
В Улан-Удэ «Тойота Камри» врезалась в «Короллу»
Происшествия, 07.09.2020
На месте возник спор, был ли включен поворотник
В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме
В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме
Происшествия, 07.09.2020
Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек
В Бурятии добровольцы сами справились с пожаром
В Бурятии добровольцы сами справились с пожаром
Происшествия, 07.09.2020
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч
Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч
Происшествия, 07.09.2020
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
В Улан-Удэ легковушки столкнулись лоб в лоб
В Улан-Удэ легковушки столкнулись лоб в лоб
Происшествия, 07.09.2020
Авария произошла на перекрёстке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^