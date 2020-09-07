Мужчина необычным образом поехал к родственникам
31 августа на станции Петухово в Курганской области пограничники обнаружили «зайца», спрятавшегося в вагоне с каменным углём.
Нарушителем оказался 42-летний житель Челябинской области. Он хотел добраться таким образом в Иркутск, к дальним родственникам; на нормальный билет денег у мужчины не было.
- 27 августа мужчина решил уехать в Иркутск к своим дальним родственникам. За четыре дня он автостопом добрался до Кургана. Здесь на железнодорожной станции ему удалось залезть в вагон проходящего грузового поезда. Таким образом, правонарушитель доехал до станции Петухово, где его и обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение режима государственной границы России. Ещё один протокол на него составили за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.
Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина необычным образом поехал к родственникам
Соседка сама сказала ему пароль
Имущество организации он продавал мимо проезжающим водителям
Один мужчина отделался условным сроком, второй отправился в колонию
При виде полицейских наркодилер пытался выбросить таблетки
Пропали сборщики орехов, ягод, а также туристы из Москвы
Женщина, возвращаясь домой, увидела мимо проезжающий свой автомобиль
На месте возник спор, был ли включен поворотник
Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек
Женщина потеряла деньги и придумала историю
Мужчина устроил поджог и спокойно ушёл
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
Авария произошла на перекрёстке
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы