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Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём

Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина необычным образом поехал к родственникам

31 августа на станции Петухово в Курганской области пограничники обнаружили «зайца», спрятавшегося в вагоне с каменным углём.

Нарушителем оказался 42-летний житель Челябинской области. Он хотел добраться таким образом в Иркутск, к дальним родственникам; на нормальный билет денег у мужчины не было.

- 27 августа мужчина решил уехать в Иркутск к своим дальним родственникам. За четыре дня он автостопом добрался до Кургана. Здесь на железнодорожной станции ему удалось залезть в вагон проходящего грузового поезда. Таким образом, правонарушитель доехал до станции Петухово, где его и обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение режима государственной границы России. Ещё один протокол на него составили за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. 
поезд
 
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