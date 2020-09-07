Житель Челябинска пытался добраться до Иркутска в вагоне с углём

Мужчина необычным образом поехал к родственникам



31 августа на станции Петухово в Курганской области пограничники обнаружили «зайца», спрятавшегося в вагоне с каменным углём.



Нарушителем оказался 42-летний житель Челябинской области. Он хотел добраться таким образом в Иркутск, к дальним родственникам; на нормальный билет денег у мужчины не было.



- 27 августа мужчина решил уехать в Иркутск к своим дальним родственникам. За четыре дня он автостопом добрался до Кургана. Здесь на железнодорожной станции ему удалось залезть в вагон проходящего грузового поезда. Таким образом, правонарушитель доехал до станции Петухово, где его и обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.



В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение режима государственной границы России. Ещё один протокол на него составили за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.

