Соседка сама сказала ему пароль
33-летний улан-удэнец, арендующий одну из комнат в квартире, украл деньги и банковскую карту у арендатора другой комнаты, пока та спала.
Украденные наличные в сумме 7000 тысяч рублей и снятые с карты 4000 рублей он потратил.
Обналичить карту удалось, поскольку вор знал пин-код. Пароль он запомнил, когда соседка по его просьбе давала ему карту для получения аванса за работу.
Мужчина был неоднократно судим и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 п. «в» ст. 158 и ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл 11 тысяч рублей у соседки по квартире
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина необычным образом поехал к родственникам
Соседка сама сказала ему пароль
Имущество организации он продавал мимо проезжающим водителям
Один мужчина отделался условным сроком, второй отправился в колонию
При виде полицейских наркодилер пытался выбросить таблетки
Пропали сборщики орехов, ягод, а также туристы из Москвы
Женщина, возвращаясь домой, увидела мимо проезжающий свой автомобиль
На месте возник спор, был ли включен поворотник
Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек
Женщина потеряла деньги и придумала историю
Мужчина устроил поджог и спокойно ушёл
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
Авария произошла на перекрёстке
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы