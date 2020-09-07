Улан-удэнец украл 11 тысяч рублей у соседки по квартире

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Соседка сама сказала ему пароль



33-летний улан-удэнец, арендующий одну из комнат в квартире, украл деньги и банковскую карту у арендатора другой комнаты, пока та спала.



Украденные наличные в сумме 7000 тысяч рублей и снятые с карты 4000 рублей он потратил.



Обналичить карту удалось, поскольку вор знал пин-код. Пароль он запомнил, когда соседка по его просьбе давала ему карту для получения аванса за работу.



Мужчина был неоднократно судим и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 п. «в» ст. 158 и ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



