Имущество организации он продавал мимо проезжающим водителям
В Советском районе Улан-Удэ 3 сентября в полицию поступило заявление от 35-летнего работника строительной бригады о том, что неизвестный украл с территории строящегося дома 45 канализационных и водосточных труб, а также 20 мешков цемента. Ущерб оценён на сумму 36 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения рядом с объектом и установили водителя машины, который поздним вечером частично погрузил и увез чужое имущество. Впоследствии был задержан и сам подозреваемый – 39-летний мужчина, подрабатывающий на стройке грузчиком.
Как выяснилось, в поисках лёгких денег он несколько дней продавал принадлежащую организации сантехнику и стройматериалы. Как правило, вечером, когда рабочий день заканчивался и коллеги уходили домой. Имущество он продавал водителям кроссоверов и минивэнов.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ грузчик тайком продавал стройматериалы с места работы
Происшествия, Фото:
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