Один мужчина отделался условным сроком, второй отправился в колонию
В Северобайкальске городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в отношении двоих жителей посёлка Новый Уоян, работающих монтёрами пути.
Один из подсудимых признан виновным в незаконной покупке и хранении гашишного масла массой в смеси с табаком 7,24 грамма, являющегося крупным размером (ч.2 ст.228 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Второй подсудимый признан виновным в покушении на незаконную покупку и хранение без цели сбыта наркотического средства.
- С учётом совершения преступления в период условного осуждения по приговору суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии монтёр пути сел в колонию за покупку гашишного масла
Происшествия, Фото:
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