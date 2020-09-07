В Бурятии монтёр пути сел в колонию за покупку гашишного масла

Происшествия, Фото: из архива

Один мужчина отделался условным сроком, второй отправился в колонию



В Северобайкальске городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в отношении двоих жителей посёлка Новый Уоян, работающих монтёрами пути.



Один из подсудимых признан виновным в незаконной покупке и хранении гашишного масла массой в смеси с табаком 7,24 грамма, являющегося крупным размером (ч.2 ст.228 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Второй подсудимый признан виновным в покушении на незаконную покупку и хранение без цели сбыта наркотического средства.



- С учётом совершения преступления в период условного осуждения по приговору суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

