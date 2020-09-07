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В лесах Бурятии потерялись шесть человек

В лесах Бурятии потерялись шесть человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пропали сборщики орехов, ягод, а также туристы из Москвы 

В Бурятии идут поиски сразу шести пропавших в разных районах человек. Об этих случаях сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Ищут пенсионера

6 сентября в 57 км от города Гусинозёрск в местности Загустайская падь потерялся 63-летний мужчина. Он в 16 часов ушёл от места стоянки в лес за орехами и не вернулся.

На поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в Гусиноозёрске.

Туристы пропали на Китое

Вчера к бурятским спасателям также обратилась жительница Москвы. На реке Китой в Окинском районе в труднодоступной местности отправились на водный маршрут её муж с напарником. Мужчины не выходят на связь.

По информации туристов, которые были с ними и вышли 4 сентября с маршрута, у пропавших сломался катамаран, но они не стали их ждать в условленной точке. Сейчас, пропавшие, возможно, идут пешком. Фактически, когда они выйдут – неизвестно.

Средств связи у них нет, их состояние, имеются ли запасы продовольствия – не известно.

Для поисков вылетел вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Заблудились сборщики орехов

Вчера в лесу вблизи села Добо-Енхор Заиграевского района потерялись двое мужчин, которые ушли в лес за орехами в районе обеда. Они не вернулись к своей машине.

Известно, что спички у них есть и одеты мужчины по погоде.

На их поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Собирал ягоды и заблудился

Вчера поступило сообщение о том, что в лесу за пределами посёлка Таксимо Муйского района потерялся мужчина. Он ушёл утром в лес за ягодами и не вернулся.

Его ищут сотрудники полиции и добровольцы.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пропавший в Бурятии ещё в конце августа рыбак был найден мёртвым.


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