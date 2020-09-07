Пропали сборщики орехов, ягод, а также туристы из Москвы
В Бурятии идут поиски сразу шести пропавших в разных районах человек. Об этих случаях сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Ищут пенсионера
6 сентября в 57 км от города Гусинозёрск в местности Загустайская падь потерялся 63-летний мужчина. Он в 16 часов ушёл от места стоянки в лес за орехами и не вернулся.
На поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в Гусиноозёрске.
Туристы пропали на Китое
Вчера к бурятским спасателям также обратилась жительница Москвы. На реке Китой в Окинском районе в труднодоступной местности отправились на водный маршрут её муж с напарником. Мужчины не выходят на связь.
По информации туристов, которые были с ними и вышли 4 сентября с маршрута, у пропавших сломался катамаран, но они не стали их ждать в условленной точке. Сейчас, пропавшие, возможно, идут пешком. Фактически, когда они выйдут – неизвестно.
Средств связи у них нет, их состояние, имеются ли запасы продовольствия – не известно.
Для поисков вылетел вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Заблудились сборщики орехов
Вчера в лесу вблизи села Добо-Енхор Заиграевского района потерялись двое мужчин, которые ушли в лес за орехами в районе обеда. Они не вернулись к своей машине.
Известно, что спички у них есть и одеты мужчины по погоде.
На их поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Собирал ягоды и заблудился
Вчера поступило сообщение о том, что в лесу за пределами посёлка Таксимо Муйского района потерялся мужчина. Он ушёл утром в лес за ягодами и не вернулся.
Его ищут сотрудники полиции и добровольцы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пропавший в Бурятии ещё в конце августа рыбак был найден мёртвым.
В лесах Бурятии потерялись шесть человек
Происшествия, Фото:
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