Пьяный житель Бурятии угнал автомобиль, чтобы покатать детей

Женщина, возвращаясь домой, увидела мимо проезжающий свой автомобиль



В Закаменском районе Бурятии поздним вечером 5 августа в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратилась 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что днём оставила иномарку около подъезда и отлучилась. Возвращаясь вечером с мероприятия, она увидела проезжающий мимо свой автомобиль.



Ключи от автомобиля женщина оставила дома, где находились ее несовершеннолетние дети и 32-летний родственник, присматривающий за ними. Вечером, не имеющий права мужчина, решил прокатить детей и угнал машину.



- Он задержан полицейскими, а автомобиль возвращен владелице. От освидетельствования на предмет употребления спиртного гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 КРФобАП. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



