В Улан-Удэ «Тойота Камри» врезалась в «Короллу»













Накануне, 6 сентября, на улице Дарханская в Улан-Удэ около 21.30 часов столкнулись две «Тойоты».Водитель «Тойоты Короллы» ехал по главной дороге, начал поворачивать во двор, когда в машину врезалась «Тойота Камри», выезжавшая со двора.ДТП обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказывают, что сперва на месте возник небольшой спор. Пенсионер на «Камри» заявил, что второй водитель несвоевременно включил указатель поворота налево. Водитель «Короллы» это опровергал, заявляя, что всё сделал вовремя. Как бы ни то было, водитель «Тойоты Камри» признал свою вину.Также вчерашним вечером, около 20.30 часов произошло ДТП на улице Краснофлотская, недалеко от ТРЦ People's Park.Перед пешеходным переходом «Жигули» врезалась в «Тойоту Премио». Водители не пострадали.