В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме

Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек
Ночью 6 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных кровля была охвачена огнём, пламя угрожало перейти на дом, пристрой и несколько надворных построек.
Пожарные поднялись к горящей кровле по пожарным лестницам и подали ствол прямо в очаг пожара, что позволило быстро локализовать возгорание.
- В результате пожара огнём повреждена кровля дома на площади 42 кв.м., повреждения основных конструкций дома и надворных построек пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.
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Происшествия, Фото:
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