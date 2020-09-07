В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме

Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек



Ночью 6 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных кровля была охвачена огнём, пламя угрожало перейти на дом, пристрой и несколько надворных построек.



Пожарные поднялись к горящей кровле по пожарным лестницам и подали ствол прямо в очаг пожара, что позволило быстро локализовать возгорание.



- В результате пожара огнём повреждена кровля дома на площади 42 кв.м., повреждения основных конструкций дома и надворных построек пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.



