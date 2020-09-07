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В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме

В Бурятии потушили крупный пожар в жилом доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек

Ночью 6 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных кровля была охвачена огнём, пламя угрожало перейти на дом, пристрой и несколько надворных построек.

Пожарные поднялись к горящей кровле по пожарным лестницам и подали ствол прямо в очаг пожара, что позволило быстро локализовать возгорание.

- В результате пожара огнём повреждена кровля дома на площади 42 кв.м., повреждения основных конструкций дома и надворных построек пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.

пожар
 
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