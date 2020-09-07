Женщина потеряла деньги и придумала историю
В Заиграевском районе Бурятии в отношении 30-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала полицейским, что когда возвращалась из магазина, на неё напали неизвестные и отобрали пакет, в котором находилось около 12 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в месте предполагаемого преступления. Из записей было понятно, что на женщину никто не нападал. Опрошены кассиры магазина, которые подтвердили, что женщина, находясь в магазине, искала утерянные деньги.
- Со слов подозреваемой, она потеряла деньги и, побоявшись осуждения матери, решила написать заявление в полицию о грабеже. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии испугалась матери и соврала полицейским о грабеже
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На месте возник спор, был ли включен поворотник
Пламя угрожало перейти на пристрой и несколько надворных построек
Женщина потеряла деньги и придумала историю
Мужчина устроил поджог и спокойно ушёл
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
Авария произошла на перекрёстке
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы
Находку обследовали взрывотехники ОМОН
Иркутянин продал несколько доз полицейским
Погибшая была гражданкой другого государства
Авария произошла в 112 микрорайоне
По факту гибели проверку проводят следователи
За сутки вновь выявили пять десятков заражённых
Агрессивный мужчина был пьян