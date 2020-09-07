Жительница Бурятии испугалась матери и соврала полицейским о грабеже

Женщина потеряла деньги и придумала историю



В Заиграевском районе Бурятии в отношении 30-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.



Женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала полицейским, что когда возвращалась из магазина, на неё напали неизвестные и отобрали пакет, в котором находилось около 12 тысяч рублей.



Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в месте предполагаемого преступления. Из записей было понятно, что на женщину никто не нападал. Опрошены кассиры магазина, которые подтвердили, что женщина, находясь в магазине, искала утерянные деньги.



- Со слов подозреваемой, она потеряла деньги и, побоявшись осуждения матери, решила написать заявление в полицию о грабеже. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

