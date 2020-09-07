Мужчина устроил поджог и спокойно ушёл
5 августа в улусе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки.
Причиной возгорания стал поджог. В результате пожара повреждены стены дома, веранда и сарай. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
К счастью, люди не пострадали.
Оперативники по горячим следам задержали 23-летнего поджигателя.
Выяснилось, что вечером молодой человек пришел в гости к своей родственнице, которая проживала в доме с подругами и четырьмя несовершеннолетними детьми. В ходе распития спиртного с родственницей он взял со стола сотовый телефон одной из женщин. Последней не понравилось поведение гостя, и между ними возникла ссора.
- После чего молодой человек, затаив обиду, вышел из дома в пристрой, прилегающий к дому, поджег находившийся там мусор и ушёл. Женщины легли спать, однако спустя несколько минут почувствовали запах гари и вызвали пожарных, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. Следствие продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 5 на 6 сентября в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом и пристроенный к нему сарай. Проживающие в доме жильцы не пострадали. Предположительной причиной пожара также назван поджог.
Обиженный житель Бурятии поджёг дом с женщинами и детьми
Происшествия, Фото:
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