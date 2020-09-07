В Бурятии добровольцы сами справились с пожаром

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных



Вечером 6 сентября в селе Могсохон Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в бане. Так как ближайшая пожарная часть расположена в 18 км от места пожара, первой на тушение прибыла добровольная пожарная команда села.



На момент прибытия команды из бани шёл дым, горело потолочное перекрытие. Благодаря оперативной и грамотной работе добровольных пожарных Амгалана Аюшеева и Алдара Очиржапова, не допустивших распространение огня, пламя было ликвидировано до прибытия пожарных.



Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

