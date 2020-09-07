Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Вечером 6 сентября в селе Могсохон Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в бане. Так как ближайшая пожарная часть расположена в 18 км от места пожара, первой на тушение прибыла добровольная пожарная команда села.
На момент прибытия команды из бани шёл дым, горело потолочное перекрытие. Благодаря оперативной и грамотной работе добровольных пожарных Амгалана Аюшеева и Алдара Очиржапова, не допустивших распространение огня, пламя было ликвидировано до прибытия пожарных.
Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии добровольцы сами справились с пожаром
Происшествия, Фото:
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