Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
В Бурятии транспортные полицейские в ходе рейдов на озере Байкал задержали 31-летнего местного жителя с незаконно выловленным в период нереста байкальским омулем.
Правоохранители изъяли резиновую лодку, весла, сеть и незаконно выловленную рыбу. Общая сумма ущерба, причинённого незаконными действиями браконьера, составила более 65 тысяч рублей.
- Браконьер был ранее судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовно дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление
Авария произошла на перекрёстке
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы
Находку обследовали взрывотехники ОМОН
Иркутянин продал несколько доз полицейским
Погибшая была гражданкой другого государства
Авария произошла в 112 микрорайоне
По факту гибели проверку проводят следователи
За сутки вновь выявили пять десятков заражённых
Агрессивный мужчина был пьян
Отключения произошли в воскресенье
Рабочие повредили воздушную линию
Происшествия, 06.09.2020
Пожар произошёл ночью
Происшествия, 06.09.2020
Инцидент произошёл на перевале