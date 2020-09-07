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Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч

Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление

В Бурятии транспортные полицейские в ходе рейдов на озере Байкал задержали 31-летнего местного жителя с незаконно выловленным в период нереста байкальским омулем.

Правоохранители изъяли резиновую лодку, весла, сеть и незаконно выловленную рыбу. Общая сумма ущерба, причинённого незаконными действиями браконьера, составила более 65 тысяч рублей.

- Браконьер был ранее судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовно дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Байкал браконьерство
 
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