Жителя Бурятии выловил байкальского омуля на 65 тысяч

Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление



В Бурятии транспортные полицейские в ходе рейдов на озере Байкал задержали 31-летнего местного жителя с незаконно выловленным в период нереста байкальским омулем.



Правоохранители изъяли резиновую лодку, весла, сеть и незаконно выловленную рыбу. Общая сумма ущерба, причинённого незаконными действиями браконьера, составила более 65 тысяч рублей.



- Браконьер был ранее судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовно дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

