В Улан-Удэ легковушки столкнулись лоб в лоб

Авария произошла на перекрёстке
Вчера, 6 сентября около 11.3 часов в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Больничная и Медицинская произошло лобовое столкновение.
По предварительной информации, столкнулись «Тойота Короллы» и автомобиль ЗАЗ, ехавший по главной дороге. Легковушки столкнулись лоб в лоб.
Водители не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в 112 микрорайоне в небольшую аварию попала беременная водитель
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