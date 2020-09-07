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В Иркутской области водителя лодки будут судить за смерть двух пассажиров

В Иркутской области водителя лодки будут судить за смерть двух пассажиров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы

В Катангском районе Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя села Хамакар, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, 20 июля компания молодых людей из пяти человек плыла на моторной лодке по реке Нижняя Тунгуска в Катангском районе. Молодой человек, управляя лодкой, пренебрёг правилами безопасности на воде. В какой-то момент двигатель мотора остановился, лодка резко потеряла ход, после чего начала тонуть. Двум пассажирам спастись не удалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», судоводитель видел, как его пассажиры, пытаясь спастись, поплыли к разным берегам, и сам поплыл к правому берегу реки, к которому направились женщина и мужчина. Ещё двое мужчин поплыли к левому берегу. Доплыв до правого берега, трое спасшихся не смогли отыскать своих односельчан, направившихся на левый берег. 

Судоводитель нарушил сразу несколько правил – пассажиры были без спасательных жилетов, число пассажиров было больше, чем вмещает судно.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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