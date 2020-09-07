Отключения произошли в воскресенье
Вчера, 6 сентября, в Улан-Удэ из-за аварий пропадало электричество в домах на улице Тобольская и проспекте Строителей.
Одновременно, в 13.55 часов произошли аварийные отключения на подстанции «Сосновая» и распределительном пункт-12. По этой причине прекратилось электроснабжение на этих двух улицах.
Возвращая электричество на проспект Строителей, в 16:25 энергетики отсекли аварийный участок кабеля и запитали всех потребителей по резервной схеме. Время отключения здесь составило 2 часа 30 минут.
Оперативные службы города сообщают, что на Тобольской электроснабжение восстановили через 2 часа 35 минут.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне из-за нерадивых дорожников без света оставался 101 микрорайон.
В Улан-Удэ отключали свет на двух улицах
Происшествия, Фото:
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