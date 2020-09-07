 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Улан-Удэ отключали свет на двух улицах

В Улан-Удэ отключали свет на двух улицах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключения произошли в воскресенье

Вчера, 6 сентября, в Улан-Удэ из-за аварий пропадало электричество в домах на улице Тобольская и проспекте Строителей.

Одновременно, в 13.55 часов произошли аварийные отключения на подстанции «Сосновая» и распределительном пункт-12. По этой причине прекратилось электроснабжение на этих двух улицах.

Возвращая электричество на проспект Строителей, в 16:25 энергетики отсекли аварийный участок кабеля и запитали всех потребителей по резервной схеме. Время отключения здесь составило 2 часа 30 минут.

Оперативные службы города сообщают, что на Тобольской электроснабжение восстановили через 2 часа 35 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне из-за нерадивых дорожников без света оставался 101 микрорайон
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым
В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым
Происшествия, 07.09.2020
По факту гибели проверку проводят следователи
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5600
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5600
Происшествия, 07.09.2020
За сутки вновь выявили пять десятков заражённых
В Улан-Удэ отключали свет на двух улицах
В Улан-Удэ отключали свет на двух улицах
Происшествия, 07.09.2020
Отключения произошли в воскресенье
В Бурятии ночью подожгли жилой дом с людьми
В Бурятии ночью подожгли жилой дом с людьми
Происшествия, 06.09.2020
Пожар произошёл в Иволгинском районе
В Бурятии прекратили поиски сборщика шишек
В Бурятии прекратили поиски сборщика шишек
Происшествия, 06.09.2020
Поиски одного мужчины, пропавшего в лесу, окончились благополучно, а другого – нет
В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
Происшествия, 06.09.2020
Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня
Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел
Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел
Происшествия, 06.09.2020
Кража произошла на кассе в магазине
В Бурятии во время рейда поймали мотоциклистов без шлемов
В Бурятии во время рейда поймали мотоциклистов без шлемов
Происшествия, 06.09.2020
Сотрудники ОГИБДД Иволгинского района провели рейд в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
Происшествия, 06.09.2020
Больше недели прошло с момента исчезновения в Бурятии жителя Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^