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В Улан-Удэ нерадивые дорожники оставили без света микрорайон

В Улан-Удэ нерадивые дорожники оставили без света микрорайон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рабочие повредили воздушную линию

В воскресенье, 6 сентября, в Улан-Удэ при проведении дорожных работ рабочие фирмы-подрядчика повредили воздушную линию электропередачи. Из-за этого в 12:46 произошло аварийное отключение на подстанции «Полигон».

Без света остались жители 101 микрорайона: ул Хвойная, Вербная, Полевая. СНТ «Сокольники».

В 16:09 энергетики вывели из работы повреждённый участок и все потребители были запитаны по нормальной схеме.

В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 3 часа 23 минуты. 
отключение света
 
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