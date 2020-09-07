Рабочие повредили воздушную линию
В воскресенье, 6 сентября, в Улан-Удэ при проведении дорожных работ рабочие фирмы-подрядчика повредили воздушную линию электропередачи. Из-за этого в 12:46 произошло аварийное отключение на подстанции «Полигон».
Без света остались жители 101 микрорайона: ул Хвойная, Вербная, Полевая. СНТ «Сокольники».
В 16:09 энергетики вывели из работы повреждённый участок и все потребители были запитаны по нормальной схеме.
В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 3 часа 23 минуты.
В Улан-Удэ нерадивые дорожники оставили без света микрорайон
Происшествия, Фото:
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