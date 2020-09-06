Пожар произошёл ночью
В ночь с 5 на 6 сентября произошёл пожар в жилом доме в селе Большое Колесово Кабанского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных горел угол крыши дома. В результате пожара повреждены конструкции дома на площади 1,5 кв.м. Распространения огня на основные конструкции жилого дома пожарные не допустили.
Предположительно, причиной пожара могла послужить детская шалость с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на перевале Плита в Бичурском районе перевернулся и сгорел автомобиль.
В Бурятии дети подпалили жилой дом
Происшествия, Фото:
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