В Бурятии на Плите сгорел перевернувшийся автомобиль

Инцидент произошёл на перевале
Сегодня, 6 сентября, на перевале Плита на трассе Окино-Ключи – Билютай в Бичурском районе Бурятии перевернулся автомобиль, водитель которого не справился с управлением. После аварии автомобиль загорелся.
Автомобилиста из перевернувшейся машины вытащили очевидцы.
- Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был охвачен огнём. Он сгорел полностью, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 августа в селе Баргузин в гараже дотла сгорели два автомобиля
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