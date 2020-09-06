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В Бурятии на Плите сгорел перевернувшийся автомобиль

В Бурятии на Плите сгорел перевернувшийся автомобиль
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Инцидент произошёл на перевале 

Сегодня, 6 сентября, на перевале Плита на трассе Окино-Ключи – Билютай в Бичурском районе Бурятии перевернулся автомобиль, водитель которого не справился с управлением. После аварии автомобиль загорелся.

Автомобилиста из перевернувшейся машины вытащили очевидцы.

- Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был охвачен огнём. Он сгорел полностью, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 августа в селе Баргузин в гараже дотла сгорели два автомобиля.
ДТП пожар
 
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