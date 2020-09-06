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В Улан-Удэ водитель попал в ДТП, перепутав съезды на развязке

В Улан-Удэ водитель попал в ДТП, перепутав съезды на развязке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель оказался на встречной полосе

В субботу, 5 сентября, около 14.15 часов на развязке на выезде с Удинского моста в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Пенсионер на «Жигулях» перепутал съезды, в результате чего оказался на полосе встречного движения. Через несколько метров произошло лобовое столкновение с «Тойотой Премио».

Водители не пострадали. Но их автомобилям причинён серьёзный ущерб. Авария вызвала большой затор на данном участке движения.





Также накануне в 15.30 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на улице Борсоева, недалеко от рынка «Динамо». Водитель «Тойоты Короллы» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Хонду Фит».

В аварии никто не пострадал. Однако ДТП стало причиной пробки, так как оказались перекрыты две полосы движения в направлении центра города. 





ДТП
 
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