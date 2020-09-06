В Улан-Удэ водитель попал в ДТП, перепутав съезды на развязке

Водитель оказался на встречной полосе
В субботу, 5 сентября, около 14.15 часов на развязке на выезде с Удинского моста в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Пенсионер на «Жигулях» перепутал съезды, в результате чего оказался на полосе встречного движения. Через несколько метров произошло лобовое столкновение с «Тойотой Премио».
Водители не пострадали. Но их автомобилям причинён серьёзный ущерб. Авария вызвала большой затор на данном участке движения.
Также накануне в 15.30 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на улице Борсоева, недалеко от рынка «Динамо». Водитель «Тойоты Короллы» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Хонду Фит».
В аварии никто не пострадал. Однако ДТП стало причиной пробки, так как оказались перекрыты две полосы движения в направлении центра города.
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