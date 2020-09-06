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В Бурятии ночью подожгли жилой дом с людьми

В Бурятии ночью подожгли жилой дом с людьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Иволгинском районе

В ночь с 5 на 6 сентября в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом и пристроенный к нему сарай. В доме в этот момент спали люди.

На момент прибытия пожарных горел сарай, пламя переходило на дом. В результате сарай и крыша дома были уничтожены, но основные конструкции пожарным удалось спасти.

Проживающие в доме жильцы не пострадали. Сейчас они временно размещены у соседей.

Предположительной причиной пожара назван поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

пожар Поджог
 
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