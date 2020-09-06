В Бурятии прекратили поиски сборщика шишек



Нашли в зимовье



Ещё одна история с заблудившимся в лесу человеком окончилась благополучно. 47-летний мужчина ушёл в лес в Тункинском районе 4 сентября за дикоросами и не вернулся. Спасатели получили сообщение о нём вчера, 5 сентября в шесть часов вечера.



Поиски были организованы в районе курортной местности Нилова Пустынь. На место выехал второй поисково-спасательный отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Вчера в 14.32 мужчина был найден. Он нашёл зимовье на реке Илтыкшин, где и был обнаружен.



В Баргузинском районе Бурятии прекратили искать 38-летнего мужчину, ушедшего за кедровыми шишками и пропавшего в лесу.О пропавшем мужчине спасателям его сестра сообщила больше недели назад, 29 августа . Поисками сперва занимались сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, а затем Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.- За четыре дня поисковых работ спасатели прошли 85 км в труднодоступной местности Сувокан. 38-летнего мужчину так и не нашли. Сегодня поисковые работы приостановлены до выяснения новых обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.