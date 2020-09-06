В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с иномарками и грузовиком

Авария произошла в центре города
В субботу, 5 сентября около 13.30 часов в центре Улан-Удэ на перекрёстке улиц Борсоева и Профсоюзная произошло тройное ДТП. Авария была недалеко от здания республиканской типографии.
По предварительной информации, пожилой водитель Toyota Camry при перестроении столкнулся с грузовиком. Грузовик, в свою очередь, врезался в Mitsubishi Pajero.
Водители в результате тройного ДТП не пострадали. Их автомобили помяло.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 сентября в Бурятии в ДТП попали подростки, угнавшие автомобиль
. Один из них после аварии оказался в коме.
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Авария произошла в центре города
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