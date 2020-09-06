 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с иномарками и грузовиком

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с иномарками и грузовиком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в центре города

В субботу, 5 сентября около 13.30 часов в центре Улан-Удэ на перекрёстке улиц Борсоева и Профсоюзная произошло тройное ДТП. Авария была недалеко от здания республиканской типографии.


По предварительной информации, пожилой водитель Toyota Camry при перестроении столкнулся с грузовиком. Грузовик, в свою очередь, врезался в Mitsubishi Pajero.

Водители в результате тройного ДТП не пострадали. Их автомобили помяло. 




Как сообщал «Байкал-Daily», 3 сентября в Бурятии в ДТП попали подростки, угнавшие автомобиль. Один из них после аварии оказался в коме. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прекратили поиски сборщика шишек
В Бурятии прекратили поиски сборщика шишек
Происшествия, 06.09.2020
Поиски одного мужчины, пропавшего в лесу, окончились благополучно, а другого – нет
В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
Происшествия, 06.09.2020
Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня
Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел
Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел
Происшествия, 06.09.2020
Кража произошла на кассе в магазине
В Бурятии во время рейда поймали мотоциклистов без шлемов
В Бурятии во время рейда поймали мотоциклистов без шлемов
Происшествия, 06.09.2020
Сотрудники ОГИБДД Иволгинского района провели рейд в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
Происшествия, 06.09.2020
Больше недели прошло с момента исчезновения в Бурятии жителя Забайкальского края
В Бурятии ещё 51 человек заразился коронавирусом
В Бурятии ещё 51 человек заразился коронавирусом
Происшествия, 06.09.2020
Круг контактных лиц больных составляет почти две тысячи человек
В Улан-Удэ работник СТО обворовывал работодателя
В Улан-Удэ работник СТО обворовывал работодателя
Происшествия, 06.09.2020
Работник СТО вовсю воровал инструменты  
В Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Тойота»
В Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Тойота»
Происшествия, 05.09.2020
В ДТП обошлось без пострадавших
В центре Улан-Удэ обнаружили змею
В центре Улан-Удэ обнаружили змею
Происшествия, 05.09.2020
На место выезжали два специалиста

В Улан-Удэ абитуриент украл электронную сигарету
В Улан-Удэ абитуриент украл электронную сигарету
Происшествия, 05.09.2020
Он спрятал чужую сигарету в электронном щитке
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 05.09.2020
Пожар произошёл в Кабанском районе
Улан-удэнца ограбили во дворе его дома
Улан-удэнца ограбили во дворе его дома
Происшествия, 05.09.2020
Подозреваемый позже продал чужой телефон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^