Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел

Кража произошла на кассе в магазине



2 сентября в отдел полиции №2 Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестная украла её телефон, оставленный на кассе в магазине. Ущерб женщина оценила в 16 тысяч рублей.



По «горячим следам» полицейские задержали воровку – 29-летнюю покупательницу магазина. Украденный гаджет у неё изъяли.



По словам девушки, чужим мобильным она планировала пользоваться, поскольку её гаджет устарел.



Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась, официально трудоустроена, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



