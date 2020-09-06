Кража произошла на кассе в магазине
2 сентября в отдел полиции №2 Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестная украла её телефон, оставленный на кассе в магазине. Ущерб женщина оценила в 16 тысяч рублей.
По «горячим следам» полицейские задержали воровку – 29-летнюю покупательницу магазина. Украденный гаджет у неё изъяли.
По словам девушки, чужим мобильным она планировала пользоваться, поскольку её гаджет устарел.
Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась, официально трудоустроена, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла чужой телефон, так её устарел
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