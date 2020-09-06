Сотрудники ОГИБДД Иволгинского района провели рейд в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Автоинспекторы выехали в отдалённые населённые пункты - Оронгой, Ганзурино, Гильбирино, Хурамша, Кокорино, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В ходе рейда полицейские выявили двух мотоциклистов, управлявших мототранспортом без соответствующего права управления. Кроме того, за рулём мототехники граждане 35 и 38 лет находились без шлемов. Мужчины привлечены к административной ответственности по ст.12.7.1 и 12.6 КоАП РФ.
За восемь месяцев в Иволгинском районе произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, четыре из которых - с участием мототранспорта. В них было ранено пять человек.
В Бурятии во время рейда поймали мотоциклистов без шлемов
Происшествия, Фото:
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