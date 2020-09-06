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В Улан-Удэ работник СТО обворовывал работодателя

В Улан-Удэ работник СТО обворовывал работодателя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работник СТО вовсю воровал инструменты

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу инструментов и запчастей со станции техобслуживания в Октябрьском районе. Вором оказался бывший работник предприятия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Трудовой договор с ним был расторгнут в апреле 2020 года. Однако, несмотря на это, 29-летний мужчина продолжал трудиться в СТО уже неофициально.

Мужчина продавал запчасти, но часть выручки оставлял себе. Кроме того, он воровал со станции техобслуживания инструменты. Общий ущерб составил 53 тысячи рублей.

В содеянном полицейским подозреваемый признался полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные инструменты у него изъяты.

Дознаватель в адрес руководства СТО вынес представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления: необходимости в дальнейшем обязательного заключения с работниками трудовых договоров и допуске к товарно-материальным ценностям ответственных лиц.

кража
 
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