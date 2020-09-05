В Бурятии водитель «Лады» сбил ребёнка





В пригороде Улан-Удэ – селе Сотниково Иволгинского района – сегодня днём произошло ДТП по улице Трактовой. Пенсионер на автомобиле «Lada» на «зебре» совершил наезд на мальчика. По словам очевидцев, на вид ребёнку около 9 лет.Пешеход госпитализирован в медучреждение. Как отмечают свидетели, виновник аварии был в шоке от случившегося, сообщил, что не заметил мальчика.