В Улан-Удэ столкнулись легковушка и грузовик



Накануне в Улан-Удэ по улице Жердева произошло ДТП. Автомобиль «Subaru Legacy» двигался по главной дороге, затем повернул направо по своей полосе в направлении улицы Ключевской. И в этот момент по второстепенной дороге на полосу встречного движения выехала грузовая машина «Mitsubishi Canter», в результате авто столкнулись.



Поскольку скорость транспортных средств была небольшой, обошлось без пострадавших.







