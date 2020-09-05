В Улан-Удэ столкнулись легковушка и грузовик

Авария случилась по улице Жердева
Накануне в Улан-Удэ по улице Жердева произошло ДТП. Автомобиль «Subaru Legacy» двигался по главной дороге, затем повернул направо по своей полосе в направлении улицы Ключевской. И в этот момент по второстепенной дороге на полосу встречного движения выехала грузовая машина «Mitsubishi Canter», в результате авто столкнулись.
Поскольку скорость транспортных средств была небольшой, обошлось без пострадавших.
Он сбил мальчика на пешеходном переходе
Авария случилась по улице Жердева
В ДТП обошлось без пострадавших
На место выезжали два специалиста
Он спрятал чужую сигарету в электронном щитке
Пожар произошёл в Кабанском районе
Подозреваемый позже продал чужой телефон
Всего же зарегистрировано 17 случаев травматизма
Одна из атак должна была состояться 1 сентября
Мужчина на суде раскаялся
Полицейские изъяли более 16 тысяч доз «синтетики». ВИДЕО
Преступник был пьян
Лесорубов поймали с поличным
Воры действовали по спланированной схеме
В Бурятии определят министерства и ведомства, которые внедрили противоковидные меры хуже всех