В Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Тойота»









Накануне около 16.20 произошла авария на перекрёстке улицы Конечной и проспекта Строителей. Автомобиль «Жигули» двигался по главной дороге в направлении Гормолзавода, и в этот момент слева - со второстепенной дороги - на перекресток выехала машина «Toyota Caldina». Легковушки столкнулись.В ДТП обошлось без пострадавших.По словам очевидцев, «Жигули» принадлежат медучреждению, машиной управлял пенсионер.