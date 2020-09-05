В Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Тойота»

В ДТП обошлось без пострадавших
Накануне около 16.20 произошла авария на перекрёстке улицы Конечной и проспекта Строителей. Автомобиль «Жигули» двигался по главной дороге в направлении Гормолзавода, и в этот момент слева - со второстепенной дороги - на перекресток выехала машина «Toyota Caldina». Легковушки столкнулись.
В ДТП обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, «Жигули» принадлежат медучреждению, машиной управлял пенсионер.
В ДТП обошлось без пострадавших
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