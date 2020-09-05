В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины

Пожар произошёл в Кабанском районе
Пожар с трагическим исходом произошёл сегодня ночью в частном доме в селе Шигаево Кабанского района.
На место выехали подразделения ПЧ-25 Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольная пожарная команда сельского поселения «Твороговское». На момент прибытия первого подразделения горел дом с пристроенной верандой. В течение получаса пожарным удалось справиться с возгоранием.
От огня повреждён дом изнутри на площади 30 кв. м., полностью выгорела веранда. Всего на тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 5 человек.
В результате пожара погиб 57-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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