В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар произошёл в Кабанском районе



Пожар с трагическим исходом произошёл сегодня ночью в частном доме в селе Шигаево Кабанского района.



На место выехали подразделения ПЧ-25 Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольная пожарная команда сельского поселения «Твороговское». На момент прибытия первого подразделения горел дом с пристроенной верандой. В течение получаса пожарным удалось справиться с возгоранием.



От огня повреждён дом изнутри на площади 30 кв. м., полностью выгорела веранда. Всего на тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 5 человек.



В результате пожара погиб 57-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



