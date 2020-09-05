В Улан-Удэ абитуриент украл электронную сигарету

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он спрятал чужую сигарету в электронном щитке



Ночью 2 сентября в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от местного жителя о шумной компании в подъезде его дома. Он сообщил, что с другом сделал замечание молодым людям, но они проигнорировали его.



Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место.



Оказалось, один из участников компании во время разговора с 25-летним гостем жильца дома незаметно украл из кармана его куртки электронную сигарету. Пропажу владелец имущества заметил позже, когда хотел выйти покурить. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



Электронная сигарета была обнаружена и изъята полицейскими из электронного щита, куда её спрятал 18-летний подозреваемый. Уроженец Заиграевского района приехал в Улан-Удэ поступать в образовательное учреждение. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

