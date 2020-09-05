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В Улан-Удэ абитуриент украл электронную сигарету

В Улан-Удэ абитуриент украл электронную сигарету
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он спрятал чужую сигарету в электронном щитке

Ночью 2 сентября в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от местного жителя о шумной компании в подъезде его дома. Он сообщил, что с другом сделал замечание молодым людям, но они проигнорировали его.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место.

Оказалось, один из участников компании во время разговора с 25-летним гостем жильца дома незаметно украл из кармана его куртки электронную сигарету. Пропажу владелец имущества заметил позже, когда хотел выйти покурить. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Электронная сигарета была обнаружена и изъята полицейскими из электронного щита, куда её спрятал 18-летний подозреваемый. Уроженец Заиграевского района приехал в Улан-Удэ поступать в образовательное учреждение. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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