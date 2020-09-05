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Улан-удэнца ограбили во дворе его дома

Улан-удэнца ограбили во дворе его дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый позже продал чужой телефон 

Неизвестный отобрал у 56-летнего улан-удэнца телефон во дворе дома. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что прохожий попросил его показать мобильное устройство, однако гаджет так и не вернул.

Позже 36-летний подозреваемый был задержан полицейскими. Он признался, что принял горожанина за обидчика, который неделей ранее избил его, а телефон мужчины – за свой.

Позже, убедившись, что это не его средство связи, он продал гаджет.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
грабеж
 
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