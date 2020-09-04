В Улан-Удэ с начала года на железной дороге погибли 10 человек

Всего же зарегистрировано 17 случаев травматизма



С начала 2020 года в границах Улан-Удэнского региона ВСЖД на железной дороге зарегистрировано уже 17 несчастных случаев. Погибли 10 человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



3 сентября в Улан-Удэ в рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу» прошёл рейд. Он охватил сразу три участка магистрали, расположенных в посёлках Лазо, Заудинский и Южный. Здесь практически ежегодно фиксируются случаи травмирования людей.



В рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу» в школах и детских садах Бурятии будут проходить уроки безопасности, а в местах несанкционированного перехода путей запланированы рейды.



