Всего же зарегистрировано 17 случаев травматизма
С начала 2020 года в границах Улан-Удэнского региона ВСЖД на железной дороге зарегистрировано уже 17 несчастных случаев. Погибли 10 человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
3 сентября в Улан-Удэ в рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу» прошёл рейд. Он охватил сразу три участка магистрали, расположенных в посёлках Лазо, Заудинский и Южный. Здесь практически ежегодно фиксируются случаи травмирования людей.
В рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу» в школах и детских садах Бурятии будут проходить уроки безопасности, а в местах несанкционированного перехода путей запланированы рейды.
В Улан-Удэ с начала года на железной дороге погибли 10 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего же зарегистрировано 17 случаев травматизма
Одна из атак должна была состояться 1 сентября
Мужчина на суде раскаялся
Полицейские изъяли более 16 тысяч доз «синтетики». ВИДЕО
Преступник был пьян
Лесорубов поймали с поличным
Воры действовали по спланированной схеме
В Бурятии определят министерства и ведомства, которые внедрили противоковидные меры хуже всех
Парня задержали на вокзале
Девочка катила велосипед через переезд
Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские
200 тысяч рублей сама перевела мошенникам жительница города Шелехов
В августе сотрудники медицины катастроф эвакуировали 107 пациентов
Вырубка была незаконной
Авария произошла из-за густого тумана