Одна из атак должна была состояться 1 сентября
ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержав 13 человек. Они готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в сообщении ФСБ.
- В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей, - отмечает ФСБ.
У задержанных изъяли дневники и средства связи. В них были инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств и схемы нападений. Также изъяты четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, охотничье, травматическое и холодное оружие.
Один из задержанных собирался устроить теракт в школе на линейке 1 сентября. Информация об этом есть на видео, распространённом 4 сентября Центром общественных связей ФСБ, отмечает ТАСС.
На видео показана переписка этого человека, которая велась 17 августа. «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить», - написал он. Молодой человек заявил, что по схеме сделал трубчатую бомбу по схеме.
О каком регионе идет речь, в ФСБ не сообщили.
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на школы
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