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Житель Бурятии попался с партией «скорости» на 13 миллионов

Житель Бурятии попался с партией «скорости» на 13 миллионов
Происшествия, 
Полицейские изъяли более 16 тысяч доз «синтетики». ВИДЕО

4 августа в Кабанском районе Бурятии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили возле посёлка Горный иномарку под управлением 35-летнего жителя Заиграевского района. В машине изъяли пакеты со светло-голубым веществом, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Эксперт-криминалист пришёл к выводу, что это синтетические наркотики, также известные как «скорость». Общий вес партии - более пяти килограммов, что может составлять 16 666 разовых доз.


Предварительно установлено, что мужчина перевозил наркотики из Перми в Улан-Удэ для последующего сбыта через закладки. Стоимость такой партии на «чёрном рынке» оценивается более чем в 13 миллионов рублей.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. 

   

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – пожизненное лишение свободы.

Фигурант заключен под стражу.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к сбыту наркотиков.

наркотики
 
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