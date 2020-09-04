Житель Бурятии попался с партией «скорости» на 13 миллионов













Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – пожизненное лишение свободы.



Фигурант заключен под стражу.



Полицейские устанавливают других лиц, причастных к сбыту наркотиков.





4 августа в Кабанском районе Бурятии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили возле посёлка Горный иномарку под управлением 35-летнего жителя Заиграевского района. В машине изъяли пакеты со светло-голубым веществом, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Эксперт-криминалист пришёл к выводу, что это синтетические наркотики, также известные как «скорость». Общий вес партии - более пяти килограммов, что может составлять 16 666 разовых доз.Предварительно установлено, что мужчина перевозил наркотики из Перми в Улан-Удэ для последующего сбыта через закладки. Стоимость такой партии на «чёрном рынке» оценивается более чем в 13 миллионов рублей.Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.