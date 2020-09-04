 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Забайкалец избил хозяйку «Жигулей» и отнял машину

Забайкалец избил хозяйку «Жигулей» и отнял машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступник был пьян

У 40-летней жительницы села Амитхаша в Забайкальском крае угнали «ВАЗ-2106». Знакомый женщины, будучи пьяным, стал требовать автомобиль для поездки по своим делам. Получив отказ, мужчина избил владелицу машины, забрал у неё ключи и уехал в неизвестном направлении.

Прибывшие сотрудники полиции составили ориентировку на угнанное авто. Вскоре данный автомобиль был остановлен на въезде в село Дульдурга. Находящийся за рулём мужчина был доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии руководителей трёх министерств и ведомств лишат премий
В Бурятии руководителей трёх министерств и ведомств лишат премий
Происшествия, 04.09.2020
В Бурятии определят министерства и ведомства, которые внедрили противоковидные меры хуже всех
В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу
В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу
Происшествия, 04.09.2020
Девочка катила велосипед через переезд
На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной
На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной
Происшествия, 04.09.2020
Молодой человек приехал из Кабанского района
В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой
В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой
Происшествия, 04.09.2020
Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские
Шелеховчанка, проверяя информацию о кредите, потеряла 200 тысяч
Шелеховчанка, проверяя информацию о кредите, потеряла 200 тысяч
Происшествия, 04.09.2020
200 тысяч рублей сама перевела мошенникам жительница города Шелехов
В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно
В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно
Происшествия, 04.09.2020
В августе сотрудники медицины катастроф эвакуировали 107 пациентов
В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»
В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»
Происшествия, 04.09.2020
Авария произошла из-за густого тумана
В Бурятии пьяный водитель вилял и выезжал на «встречку»
В Бурятии пьяный водитель вилял и выезжал на «встречку»
Происшествия, 04.09.2020
Пьяного водителя задержали росгвардейцы
В Бурятии непристёгнутый водитель вёз коноплю
В Бурятии непристёгнутый водитель вёз коноплю
Происшествия, 04.09.2020
Коноплю мужчина собрал для собственного употребления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^