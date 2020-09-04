Преступник был пьян
У 40-летней жительницы села Амитхаша в Забайкальском крае угнали «ВАЗ-2106». Знакомый женщины, будучи пьяным, стал требовать автомобиль для поездки по своим делам. Получив отказ, мужчина избил владелицу машины, забрал у неё ключи и уехал в неизвестном направлении.
Прибывшие сотрудники полиции составили ориентировку на угнанное авто. Вскоре данный автомобиль был остановлен на въезде в село Дульдурга. Находящийся за рулём мужчина был доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец избил хозяйку «Жигулей» и отнял машину
Происшествия, Фото:
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