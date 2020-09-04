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В Бурятии у «чёрных» лесорубов нашли оружие и патроны

В Бурятии у «чёрных» лесорубов нашли оружие и патроны
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Лесорубов поймали с поличным

В Бурятии полицейские, росгвардейцы и лесники пресекли незаконную рубку леса.

В ходе профилактического рейда в Хоринском районе трое нарушителей были пойманы с поличным. Оперативники изъяли с деляны грузовой автомобиль, бензопилы, более 10 кубометров древесины.

Также было обнаружено незарегистрированное гладкоствольное оружие и 20 патронов к нему.

- В отношении троих жителей Хоринского района возбуждено уголовное дело по 260 УК РФ. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



В августе сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии пресекли незаконную рубку 55 кубометров древесины в Заиграевском, Тарбагатайском и Хоринском районах.



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