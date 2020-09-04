В Бурятии у «чёрных» лесорубов нашли оружие и патроны















В Бурятии полицейские, росгвардейцы и лесники пресекли незаконную рубку леса.В ходе профилактического рейда в Хоринском районе трое нарушителей были пойманы с поличным. Оперативники изъяли с деляны грузовой автомобиль, бензопилы, более 10 кубометров древесины.Также было обнаружено незарегистрированное гладкоствольное оружие и 20 патронов к нему.- В отношении троих жителей Хоринского района возбуждено уголовное дело по 260 УК РФ. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.В августе сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии пресекли незаконную рубку 55 кубометров древесины в Заиграевском, Тарбагатайском и Хоринском районах.