Девочка катила велосипед через переезд
Вечером 3 сентября на станции Юрты в Иркутской области грузовой поезд сбил девочку, сообщает ИА «Тайшет 24».
Пострадала пятиклассница из посёлка Юрты. Незамедлительно для оказания медицинской помощи была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
- При опросе очевидцев случившегося и машиниста грузового поезда установлено, что девочка пересекала железнодорожный переезд и катила велосипед рядом с собой. Она не убедилась в отсутствии поезда, из-за чего и получила тяжелые травмы, - сообщает «Тайшет 24».
Ребёнка доставили в Тайшетскую районную больницу.
В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу
Происшествия, Фото:
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