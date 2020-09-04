В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу

Девочка катила велосипед через переезд



Вечером 3 сентября на станции Юрты в Иркутской области грузовой поезд сбил девочку, сообщает ИА «Тайшет 24».



Пострадала пятиклассница из посёлка Юрты. Незамедлительно для оказания медицинской помощи была вызвана бригада скорой медицинской помощи.



- При опросе очевидцев случившегося и машиниста грузового поезда установлено, что девочка пересекала железнодорожный переезд и катила велосипед рядом с собой. Она не убедилась в отсутствии поезда, из-за чего и получила тяжелые травмы, - сообщает «Тайшет 24».



Ребёнка доставили в Тайшетскую районную больницу.

