В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой

Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские
В полицию с заявлением обратился житель города Северобайкальск, с банковской карты которого украли 12 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.
Сотрудники транспортной полиции установили, что кражу совершил 18-летний житель Северобайкальска, ранее судимый. Он знаком с дочерью мужчины. Придя в гости, увидел телефон без присмотра и перевёл деньги на счёт своего приятеля.
Затем снял деньги в банкомате и потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает до шести лет лишения свободы.
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Происшествия, Фото:
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