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В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой

В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские

В полицию с заявлением обратился житель города Северобайкальск, с банковской карты которого украли 12 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции установили, что кражу совершил 18-летний житель Северобайкальска, ранее судимый. Он знаком с дочерью мужчины. Придя в гости, увидел телефон без присмотра и перевёл деньги на счёт своего приятеля.

Затем снял деньги в банкомате и потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает до шести лет лишения свободы.
кража
 
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