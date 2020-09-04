В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой

Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские



В полицию с заявлением обратился житель города Северобайкальск, с банковской карты которого украли 12 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.



Сотрудники транспортной полиции установили, что кражу совершил 18-летний житель Северобайкальска, ранее судимый. Он знаком с дочерью мужчины. Придя в гости, увидел телефон без присмотра и перевёл деньги на счёт своего приятеля.



Затем снял деньги в банкомате и потратил.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает до шести лет лишения свободы.

