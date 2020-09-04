200 тысяч рублей сама перевела мошенникам жительница города Шелехов
Телефонный разговор с мошенниками начался с вопроса: «Здравствуйте, вы оформляли кредит на 200 тысяч рублей в Перми?». При этом неизвестный абонент назвал фамилию, имя, отчество и год рождения шелеховчанки.
Решив опровергнуть ложную информацию, женщина согласилась на предложение подойти к банкомату и совершить ряд несложных манипуляций. Затем, обнаружив на своём счёте упомянутую сумму, шелеховчанка сняла деньги и в четыре приёма отправила их на номера телефонов, указанные мошенниками. Только после проведения всех операций он поняла, что её обманули и прозвонила в полицию.
- Схемы мошенничества меняются практически ежедневно, поэтому не вступайте в телефонный разговор с лицами, которые представляются сотрудниками банка! Сами наберите номер финансового учреждения, указанный на вашей карте, идите в банк, но ни в коем случае не совершайте действий, о которых впоследствии придётся пожалеть! - предупреждает граждан Татьяна Лобкова, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Шелеховскому району.
Шелеховчанка, проверяя информацию о кредите, потеряла 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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