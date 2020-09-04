В августе сотрудники медицины катастроф эвакуировали 107 пациентов
В августе сотрудники Территориального центра медицины катастроф Бурятии выполнили 76 санитарных заданий. Была оказана помощь 117 пациентам, из них 107 эвакуировано с помощью наземного и авиационного транспорта. Среди эвакуированных девять беременных и 20 детей, сообщили в минздраве Бурятии.
Трое детей получили помощь и были эвакуированы в Москву и Новосибирск.
- Мы совершаем полеты ежедневно и по несколько раз в день, - отметил главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.
В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно
Происшествия, Фото:
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