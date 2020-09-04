В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

В августе сотрудники медицины катастроф эвакуировали 107 пациентов



В августе сотрудники Территориального центра медицины катастроф Бурятии выполнили 76 санитарных заданий. Была оказана помощь 117 пациентам, из них 107 эвакуировано с помощью наземного и авиационного транспорта. Среди эвакуированных девять беременных и 20 детей, сообщили в минздраве Бурятии.



Трое детей получили помощь и были эвакуированы в Москву и Новосибирск.



- Мы совершаем полеты ежедневно и по несколько раз в день, - отметил главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

