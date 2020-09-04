В Братске спилили лиственницы из-за того, что они загораживали баннеры

Вырубка была незаконной



В Братске незаконно вырубили сразу три лиственницы на проспекте Ленина. Рабочие монтажной компании сделали это потому, что деревья загораживали рекламные баннеры. Об этом говорится в сюжете «Братской студии телевидения».



- Давайте сейчас всё поперепилим, баннеров понаставим, перепилим все лиственницы. Может, вообще всю зелёную зону снести? – возмущается местный житель.



Представитель организации по монтажным работам заявили «Братской студии телевидения», что сотрудники срубили лиственницы «без согласования и без каких-то указаний». Он заявил, что виновники отстранены от работы.



По данному происшествию составлен акт обследования земельного участка, а также протокол осмотра места. Документы переданы в административную комиссию.

