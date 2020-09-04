В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»

Авария произошла из-за густого тумана
Сегодня утром в Улан-Удэ на Комушке, возле ТК «Два кита», произошло необычное ДТП.
Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что из-за густого тумана четыре автомобиля столкнулись, образовав «паровозик».
Судя по всему, пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. Травмировалась 60-летняя водитель, съехавшая в кювет
. Также в ДТП попали подростки, угнавшие автомобиль
– один из них оказался в коме.
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Авария произошла из-за густого тумана
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