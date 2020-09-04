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В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»

В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»
Происшествия,  Фото:предоставлено очевидцем
Авария произошла из-за густого тумана

Сегодня утром в Улан-Удэ на Комушке, возле ТК «Два кита», произошло необычное ДТП.

Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что из-за густого тумана четыре автомобиля столкнулись, образовав «паровозик».

Судя по всему, пострадавших в результате аварии нет. 



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. Травмировалась 60-летняя водитель, съехавшая в кювет. Также в ДТП попали подростки, угнавшие автомобиль – один из них оказался в коме. 
ДТП
 
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