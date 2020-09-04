Пьяного водителя задержали росгвардейцы
Работая днём на маршруте патрулирования в селе Турунтаево Прибайкальского района, наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил странный автомобиль. Его водитель двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Машина постоянно виляла, выезжая на полосу встречного движения, провоцируя аварии.
Росгвардейцы остановили автомобиль при помощи специального светового и громкоговорящего устройства. При беседе с водителем транспортного средства сотрудники поняли, что он пьян – от него исходил характерный запах алкоголя, речь была невнятной.
Задержанный, 36-летний местный житель, был передан наряду ДПС ГИБДД МВД для принятия правового решения. Органа дознания возбудил уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на севере Бурятии росгвардейцы также заблокировали и задержали пьяного водителя.
В Бурятии пьяный водитель вилял и выезжал на «встречку»
Происшествия, Фото:
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