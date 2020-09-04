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В Бурятии непристёгнутый водитель вёз коноплю

В Бурятии непристёгнутый водитель вёз коноплю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Коноплю мужчина собрал для собственного употребления

Поздним вечером 26 августа в селе Поселье Иволгинского района сотрудники ДПС остановили иномарку, 25-летний водитель которой не был пристёгнут ремнём безопасности.

Во время составления административного протокола полицейские заметили на заднем сиденье машины полимерный пакет. На вопрос, есть ли запрещённые вещества в автомобиле, водитель признался, что в пакете находится конопля, которую он собрал для собственного употребления. Полицейские изъяли около килограмма марихуаны.

- Мужчина официально трудоустроен, ранее судим за мошенничество. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КРФобАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.
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