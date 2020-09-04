Пожар произошёл на проспекте Автомобилистов
В Улан-Удэ накануне вечером произошёл пожар в здании станции технического обслуживания на проспекте Автомобилистов. На момент прибытия пожарных горел мансардный этаж.
Возгорание было полностью ликвидировано за 26 минут. В результате пожара выгорел мансардный этаж на площади 60 кв.м.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Всего к тушению привлекались 18 пожарных и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня на СТО на проспекте Автомобилистов при ремонтных работах с автомобилем прогремел взрыв, приведший к пожару. Пострадали четыре человека – работники и клиенты.
В Улан-Удэ горела СТО
Происшествия, Фото:
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