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В Улан-Удэ горела СТО

В Улан-Удэ горела СТО
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на проспекте Автомобилистов

В Улан-Удэ накануне вечером произошёл пожар в здании станции технического обслуживания на проспекте Автомобилистов. На момент прибытия пожарных горел мансардный этаж.

Возгорание было полностью ликвидировано за 26 минут. В результате пожара выгорел мансардный этаж на площади 60 кв.м.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Всего к тушению привлекались 18 пожарных и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня на СТО на проспекте Автомобилистов при ремонтных работах с автомобилем прогремел взрыв, приведший к пожару. Пострадали четыре человека – работники и клиенты.

пожар
 
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